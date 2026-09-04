Breno Bidon'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!

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Corinthians forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Breno Bidon için açıklama geldi.

Breno Bidon'un menajeri Fernando Brito, 21 yaşındaki oyuncunun Corinthians'ta kalacağını açıkladı:

"Projeye güvenmediğim için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim. Breno ile birlikte, Corinthians’ın da yardımıyla çok güzel ve sorumlu bir iş çıkardık. Kulüp, oyuncu altyapının U14 takımına geldiği ilk günden bu yana kusursuz bir şekilde yanımızda oldu. Kulüp, Breno’nun ayrılmaya karar vermesi durumunda oyuncunun geleceğini düşünmek için, hayal ettikleri değerin altında olsa bile bazı teklifleri değerlendirmeyi kabul etmişti.

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Corinthians’a karşı farklı davranmamız adil olmazdı. Bu konuyu uzatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum; pazar günü maçı var ve önümüzdeki dönemde çok net hedeflerimiz var: Brezilya milli takımına çağrılmak ve Libertadores'i kazanmak."

Bidon'un Corinthians ile Aralık 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.