Bremen düşüşte, Leverkusen çıkıştaydı! Koronavirüs sonrası iddaa'da öne çıkan...

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BREMEN - LEVERKUSEN

Salgın öncesi sakatlığı sebebiyle takımının son maçını kaçıran Jiri Pavlenka, arada iyileşti ve Leverkusen'e karşı Bremen'in kalesini koruyacak isim olacak.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sonrası küme düşme potasına kadar gelen takımda orta sahanın önemli ismi Davy Klaassen cezalı, sol bek Ludwig Augustinsson sakat.

Klaassen'in yokluğunda Nuri Şahin'i daha aktif görebiliriz, sol tarafta ise maça Marco Friedl başlayabilir.

Leverkusen cephesi salgın öncesindeki son 9 lig maçından 7 galibiyet çıkartmış ve Şampiyonlar Ligi savaşında "Bende varım!" demişti.

Son 3 maçı pas geçen, 17 gollük katkısı ile (9 gol - 8 asist) hücumun en önemli parçası olan Kevin Volland'a ara da fayda etmedi, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapatmış olabilir.

Orta sahadaki tüm sakatlar ise iyileşti! Julian Baumgartlinger eldeki önemli alternatiflerden biri olabilir, KErem Demirbay ve Charles Aranguiz de formaya göz kırpıyor...

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bremen ligdeki son 6 iç saha maçını kaybetti.

- Leverkusen ise ligdeki son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi.

- İki takım arasındaki son 3 resmi maç "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leverkusen galibiyeti" oldu!

%27'lik kesim deplasman ekibinin seyircisiz maçta 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor.

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol bekliyor.

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Leverkusen'in belalısı Lewandowski! Birbirinden klas goller...