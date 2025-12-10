Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Tedesco konuştu: Çete gibi olmamız gerekiyor

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Malili futbolcu Dorgeles Nene, basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı Tedesco, zorlu bir maça çıkacaklarını ve 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tedesco, uluslararası maçlarda şansların eşit olduğunu ama kazanmak istediklerini belirtti.

Santrfor pozisyonunda Youssef En-Nesyri'nin oynayacağını dile getiren Tedesco, "Forvette çözümümüz En-Nesyri olacak. Pek çok maçta öyle oldu. Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar oynadı. Stuttgart karşısında çok üst seviye oynadı. Nice maçında da öyleydi. Avrupa'ya hep onunla başladık. Marco Asensio kas sorunları nedeniyle kadroda olmayacak. Umarız Konya maçında hazır olacak. Hem En-Nesyri hem Talisca ile beraber oynayacağız." diye konuştu.

Fiziksel olarak hazır durumda olduklarını aktaran Tedesco, şöyle devam etti:

"Takım şu anda iyi durumda. Takımın içindeki enerjiyi görmek için takıma yakın olmak gerekmiyor. Bu, dışarıdan da görülüyor. Hazırız ve kazanmak istiyoruz. Üç puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Plzen maçına bakınca içinde bulunduğumuz durumun sıkıntısını çekmiştik. Avrupa maçlarında yüzde yüzünüzü vermeniz gerekiyor. Uluslararası maçlar yüksek seviye oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 oluyor. Her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Takımım hazır ve elimde çok fazla çözüm var."

Transfer konuşmanın erken olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Yarın önemli bir maçımız var. Transfer penceresi henüz açılmadı ama genel olarak söylüyorum ben takımımdan memnunum. Her takımın gözünün açık olması gerekir transfer pazarında fırsat olur diye. Ben net isim belirten bir teknik direktör değilim. Fırsat doğarsa başkanla ve Devin Özek ile oturur konuşuruz. Bu tek adam şovu değil. Çok rahatım ama belirtmiş olduğum gibi net bir şekilde bu ismi istiyorum diyen biri değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı bırakılan Becao konusunun aile içinde kalacağını anlatan Tedesco, şöyle konuştu:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."

"Ben genç bir teknik direktörüm ama kendimi bu sektörde tecrübeli hissediyorum. Bu yaklaşık 800'üncü basın toplantım olabilir. Önemli olan benim için maçları kazanmak. Tek isteğim bu. Taktikleri ve oyuncuları değiştiysek buna mecbur olduğumuz için yaptık. Duruma göre reaksiyon göstermek teknik direktörün işi. Ferencvaros maçında çok eksiğimiz vardı. Bunun zorluğunu yaşadık. Sizin de burada çözüm üretmeniz gerekiyor. Yarın kulübede 4 oyuncumuz olacak ama ben bu durumdan dolayı hiçbir zaman ağlamam. Takım içindeki en iyi çözümü bulmanız gerekiyor. Başakşehir bizim için kötü maçtı. Bazen iyi bazen kötü oynayabilirsiniz ama kazanmak önemlidir. Kötü oynarken de kazanmayı bilmeniz gerekiyor. Başakşehir maçında beni en çok rahatsız eden şey buydu. Rotasyon yapmak durumunda kaldık, kötü oyunu kabul edebilirim ama beni rahatsız eden şu; böyle zor bir deplasman maçında öne geçiyorsanız 3 puanı alıp evinize götürmeyi bilmeniz gerekiyor. Bazen büyük takımlar iyi oynamayabilir ama 3 puanı almayı bilmek gerekiyor. Bu anlamda daha akıllı olmamız gerekiyor. Sahada biraz iyi anlamda söylüyorum çete gibi olmanız gerekiyor. Bunu pozitif söylüyorum. Türkler ve İtalyanların biraz içinde olan bir şey bu."

Brann'ın fiziksel olmasının yanı sıra iyi baskı yapan bir takım olduğunu anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu takım fiziksel bir takım olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi baskı yapan bir takım. Baskı üzerine kurulu bir takım. Rangers, Lille ve Bologna maçlarını izledim. Rakip yarı sahada top kazanma yüzdeleri çok yüksek.

Sadece fiziksel bir takım değil teknik oyuncuları da çok fazla. Sakinler, baskı altında stres hissetmiyorlar. Üretken oyuncular. Sayısal olarak çoğalmayı bilen bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Karakter koyup cesur olup kendi oyunumuzu yansıtmamız gerekiyor. Baskılarını kırmak için her oyuncumuza ihtiyacımız var. Herkesin ayık olması gerekiyor. Sahaya koyacağımız karakter ve tempo ile puanları alıp eve gelebileceğimizi düşünüyorum."

Nene: "Kazanmak istiyoruz"

Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncusu Dorgeles Nene ise, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve galip gelmek istediklerini ifade etti.





Eleştirinin performanslarını artırmak adına önemli olduğunu aktaran Nene, "Ben kendi adıma maksimumu ortaya koymaya çalışıyorum. Takımıma katkı vermek istiyorum. Daha iyi noktaları gerçekleştirebiliriz. Daha iyisini takım olarak gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Farklı 2 hava koşulundan söz ediyoruz. Fakat bizim tüm koşullara adapte olmamız gerekiyor. Onlar da soğukta oynayacak. Biz oraya gittiğimizde amacımız 3 puanı alabilmek. Bunu almayı amaçlıyoruz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Kadroda eksikler var ve bunlar takım için önemli oyuncular. Birlikte kalarak oraya gittiğimizde en iyisini ortaya koyacağız. Sakat olan oyuncular da bana göre bizleri bu anlamda destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tüm branşlarını takip etmekten mutluluk duyduğunu aktaran Malili futbolcu, şunları kaydetti:

"Her zaman konsantre şekilde kalmaya çalışan bir oyuncuyum. Yüzde yüzümü hem antrenmanda hem maçta vermeye çalışıyorum. Bireysel ve kolektif anlamda konsantre şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Solda daha konforlu daha rahat hissediyorum ama bu hocanın seçimi. Oynadığım pozisyonlara adapte olmaya çalışıyorum. Katkı sağlamak niyetindeyim. Tüm pozisyonlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum."