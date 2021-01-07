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GeriFutbol Brahim Darri'nin yeni takımı BB Erzurumspor oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Brahim Darri'nin yeni takımı BB Erzurumspor oldu!

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Brahim Darri'nin yeni takımı BB Erzurumspor oldu!
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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Brahim Darri ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'un haberine göre 9 Kasım'da Fatih Karagümrük'ten ayrılan 26 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu Brahim Darri, BB Erzurumspor ile anlaştı.

Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan, forvet veya sağ kanatta da oynayabilen Darri'nin ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Brahim Darrinin yeni takımı BB Erzurumspor oldu

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