Brahim Darri'nin yeni takımı BB Erzurumspor oldu!

beIN SPORTS'un haberine göre 9 Kasım'da Fatih Karagümrük'ten ayrılan 26 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu Brahim Darri, BB Erzurumspor ile anlaştı.

Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan, forvet veya sağ kanatta da oynayabilen Darri'nin ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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