Brahim Darri, Samsunspor'da
Yılport Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile el sıkıştı.
Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.
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