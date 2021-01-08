Brahim Darri resmen BB Erzurumspor'da!

Fatih Karagümrük'tan 9 Kasım günü ayrılan Brahim Darri, BB Erzurumspor'a imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada 'Brahim Darri, BB Erzurumsporumuza hayırlı olsun' ifadesi kullanıldı.

Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan, forvet veya sağ kanatta da oynayabilen Darri'nin ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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