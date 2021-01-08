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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Brahim Darri resmen BB Erzurumspor'da!

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Brahim Darri resmen BB Erzurumspor'da!
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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'tan 9 Kasım günü ayrılan Brahim Darri, BB Erzurumspor'a imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada 'Brahim Darri, BB Erzurumsporumuza hayırlı olsun' ifadesi kullanıldı.

Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan, forvet veya sağ kanatta da oynayabilen Darri'nin ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Brahim Darri resmen BB Erzurumsporda

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