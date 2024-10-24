Braga’ya evinde Bodo/Glimt şoku

Haberin Devamı

Bodo/Glimt, 53. dakikada Hakon Evjen ile 1-0 öne geçti. 64’te Braga’nın beraberlik golünü atan Sikou Niakate, daha sonra peş peşe iki sarı kart görerek oyundan atıldı. 90+4’te Villads Schmidt Nielsen skoru ilan eden golü attı. Bu sonuçla Bodo/ Glimt puanını 7’ye çıkarırken, Braga 3 puanda kaldı. Norveç ekibi, 12 Aralık’ta Beşiktaş’ı konuk edecek.

LEVERKUSEN BREST ÖNÜNDE FIRSAT TEPTi: 1-1

Şampiyonlar Ligi’nde de Bayer Leverkusen, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı. 24. dakikada Florian Wirtz’le öne geçen Alman ekibi, 39’da Pierre Lees-Melou’nun golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu. Diğer maçta Atalanta, sahasında Celtic ile 0-0 berabere kaldı.