Braga 'tamam' dedi, şimdi sıra Banza'da!

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Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak oynattığı ve yüksek verim aldığı Simon Banza’nın bonservisini Sporting Braga’dan almak için harekete geçerken, Portekiz ekibinin bordo mavililerin 10 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre, Demokratik Kongolu oyuncu için Trabzonspor, Braga’yı 10 milyon Euro’ya ikna etti ancak Banza henüz bordo mavililere yanıt vermiş değil. Katar’dan da talipleri olan Banza’nın tüm seçenekleri görmek istediği öğrenildi.

1.16 MiLYON ALIYOR

Trabzonspor'un geçen sezon 2 milyon Euro ödeyerek kiraladığı Banza 840 bin Euro imza parası ile 1 milyon 160 bin Euro maaş almıştı. 37 resmi maçta 22 gol atan ve fiyatını artıran 28 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro’ya yakın maaş beklentisi olduğu gelen haberler arasında.

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