×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Braga 'tamam' dedi, şimdi sıra Banza'da!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Braga#Simon Banza
Braga tamam dedi, şimdi sıra Banzada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 07:00

Trabzonspor geçen sezona damga vuran golcü oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

Haberin Devamı

Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak oynattığı ve yüksek verim aldığı Simon Banza’nın bonservisini Sporting Braga’dan almak için harekete geçerken, Portekiz ekibinin bordo mavililerin 10 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre, Demokratik Kongolu oyuncu için Trabzonspor, Braga’yı 10 milyon Euro’ya ikna etti ancak Banza henüz bordo mavililere yanıt vermiş değil. Katar’dan da talipleri olan Banza’nın tüm seçenekleri görmek istediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden TFFye erteleme talebiFenerbahçe'den TFF'ye erteleme talebi!Haberi görüntüle

1.16 MiLYON ALIYOR

Trabzonspor'un geçen sezon 2 milyon Euro ödeyerek kiraladığı Banza 840 bin Euro imza parası ile 1 milyon 160 bin Euro maaş almıştı. 37 resmi maçta 22 gol atan ve fiyatını artıran 28 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro’ya yakın maaş beklentisi olduğu gelen haberler arasında.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Braga#Simon Banza

BAKMADAN GEÇME!