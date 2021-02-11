Braga - Porto maçında yürek burkan sakatlık! Futbolcular ambulansı itti...

Braga ile Porto arasında oynanan Portekiz Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi ekipten David Carmo, mücadelenin 68. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Porto atağında Luis Diaz'ı durdurmak isteyen Carmo, sol çaprazdan topa vuran Diaz'ın devamında ayak bileğine basmasıyla acı içinde yerde kaldı.

David Carmo'nun ayağının halini gören futbolcular acil şekilde sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından David Carmo ambulans ile hastaneye götürüldü.

Çim zeminde hareket etmekte zorlanan ambulansı Bragalı ve Portolu futbolcular iterek sahadan çıkarmaya çalıştı. Ambulansı iten futbolcular içinde Porto forması giyen eski Beşiktaşlı Pepe de yer aldı.

David Carmo'nun ayak bileğinin kırıldığı açıklanırken buna sebep olan Luis Diaz ise kırmızı kart gördü.

Braga - Porto maçı ise 1-1 sona erdi. Finale çıkan takımı rövanş mücadelesi belirleyecek.

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