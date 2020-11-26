MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBraga 3 - 3 Leicester City maç sonucu
GeriSpor Braga 3 - 3 Leicester City maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 26.11.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Braga 3 - 3 Leicester City maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Braga 3 - 3 Leicester City maç sonucu
Abone Olgoogle-news

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder 62. dakikada yerini Vardy'e bıraktı.

Braga ile Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.

3-3 biten maçta Braga'nın gollerini Musrati, Paulinho ve Fransergio atarken, Leicester'in sayılarını ise Barnes, Thomas ve Vardy kaydetti.

Braga 3 - 3 Leicester City

İLK 11'LER

Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Nuno Sequeira, Ricardo Horta, Andre Castro, Elmusrati, Medeiros, Galeno, Paulinho

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Fuchs, Albrighton, Choudhury, Praet, Thomas, Cengiz Ünder, Barnes, Iheanacho

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle