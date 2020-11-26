Braga 3 - 3 Leicester City maç sonucu
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder 62. dakikada yerini Vardy'e bıraktı.
Braga ile Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.
3-3 biten maçta Braga'nın gollerini Musrati, Paulinho ve Fransergio atarken, Leicester'in sayılarını ise Barnes, Thomas ve Vardy kaydetti.
Braga 3 - 3 Leicester City
İLK 11'LER
Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Nuno Sequeira, Ricardo Horta, Andre Castro, Elmusrati, Medeiros, Galeno, Paulinho
Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Fuchs, Albrighton, Choudhury, Praet, Thomas, Cengiz Ünder, Barnes, Iheanacho
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle