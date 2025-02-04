Brad Friedel: Beşiktaş'ta ödenen maaşlar standardın çok çok üstünde

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BEŞİKTAŞ’ta Hasan Arat’ın başkanlığı zamanında yönetim kurulu danışmanlığına getirilip aynı döneminde görevine son verilen Brad Friedel, siyah beyazlı takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk’e konuşan ABD’li futbol adamı, “Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır bekliyor. Muhtemelen başkan değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı” ifadelerini kullandı.

4 milyon euro bonservisle alındı

BRAD Friedel ayrıca, Beşiktaş’ta oyunculara ödenen maaşların çok yüksek olduğunu da belirtirken, Genoa’ya gönderilen Jean Onana hakkında da flaş iddialarda bulundu. 53 yaşındaki Friedel, konuyla ilgili olarak, “Bizim kulübümüzde verdiğimiz maaşlar standartların çok çok üzerinde. Bu yüzden satış yapmak çok zor. Onana gitti, evet ama maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek” dedi. Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservisle alınan ve Onana yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanıyordu.

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Aybaba 'Komisyon alıyor' demişti

SAMET Aybaba, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığı dönemde transferlerden komisyon almakla suçladığı Brad Friedel, bu iddiayı şu sözlerle yalanlamıştı:

“Akıl almaz suçlamalara maruz kaldığım için Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak istiyorum. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Tüm transferler kulübün transfer komitesi tarafından yapıldı ve Giovanni Van Bronckhorst son sözü söyledi. Muci, Al-Musrati ve Worrall transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı.”