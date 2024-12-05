Brad Friedel: Asla komisyon almadım, Bronckhorst’un işine karışmadım

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Beşiktaş’ta, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine geçen hafta son verilen Brad Friedel, eski Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. HT Spor’a konuşan Friedel’in açıklamaları şöyle:

Benim işim sadece futbolcu satmak değildi. Scout, analitik, performans ile ilgileniyordum.

TOPLANTI iDDiASI YALAN

Kaan Şakul’un gereğinden fazla suçlandığını düşünüyorum. Teknik olarak transferlerin hiçbir noktasında Kaan Şakul yoktu.

Taktik konusunda Giovanni van Bronckhorst’un işine hiç karışmadım. Bazen önceden bana kadroları söylüyordu.

Beşiktaş’tan asla ve asla komisyon veya prim almadım.

KULÜPTEN BiLGi SIZIYOR

Temmuz sonundan beri kulüpten bazı bilgiler sızdırılıyor.

Hasan Arat, Hüseyin Yücel, ben ve Van Bronckhorst’un başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum.

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SEMiH’E HiÇ TEKLiF GELMEDi

Semih Kılıçsoy’a hiç teklif gelmedi. Aston Villa ilgilendi ama onların da oyuncu satması gerekiyordu. · GIO, Kaan Şakul ve ben dışında kimseyi toplantıda istemiyordu. Özel bir şey yoktu. Hasan Arat ve Hüseyin Yücel tabii ki girebilirdi.