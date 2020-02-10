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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Böyle şaka olmaz! Tottenham'ın yıldızı Dele Alli sinirlendirdi...

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Böyle şaka olmaz! Tottenham'ın yıldızı Dele Alli sinirlendirdi...

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, tüm dünyayı korkutan koronavirüsü hakkında bir şaka yapında tepki çekti.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Çin'de yayılan ve tüm dünyanın endişe ettiği koronavirüsü hakkında şaka yapan Alli, başta Çinli taraftarlar olmak üzere birçok eleştiri mesajı aldı.

Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu virüs beni yakalamak için daha hızlı olmalı'' demişti. İngiliz futbolcu, gelen tepkilerin ardından özür dilemek zorunda kaldı.

''KOMİK DEĞİLDİ''

Yeni bir paylaşımda bulunan Alli, ''Yaptığım şey komik değildi. Kendimi ve kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Yapılmaması gereken bir şakaydı. Böyle bir insan olduğumu düşünmenizi istemem. Çin'deki herkese en içten dileklerimi gönderiyorum.'' dedi.

Dele Alli, Everton ağlarına bu güzel golü kaydetmişti...

Böyle şaka olmaz Tottenhamın yıldızı Dele Alli sinirlendirdi...

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