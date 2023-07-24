Böyle protesto görülmedi! Türk ve Polonya genç takımları son 5 dakika maçı bıraktı

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Sırbistan’ın Niş kentinde başlayan 2023 FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alan Milli Takımımız ilk maçında Polonya’yı 78-63 mağlup ederken karşılaşmaya son 5 dakikada iki takımın ortaklaşa gerçekleştirdiği protesto damga vurdu. Mika Antic Spor Salonu’nun zemini yoğun yağışa bağlı tavandan damlayan sular ve kötü havalandırma nedeniyle kayganlaşınca iki takım da zor anlar yaşadı. Maç boyunca çok sayıda oyuncu kayıp düştü.

O ANKİ SKORU KABUL ETTİLER

Bir oyuncumuzun sakatlanarak sedyeyle çıkmasının ardından bitime 5 dakika kala Polonya hızlı hücumunda Jakub Szumert kayıp düşerek kolunu kötü şekilde sakatlandı. İki takımın teknik ekipleri bir araya gelerek durumu protesto etmek için maça devam etmeme kararı aldı. Ancak olası bir cezanın önüne de geçmek için o anki skorda (78-63) mutabık kalındı. Kalan 5 dakikalık bölümde iki takım sırasıyla hücum sürelerini doldurdu ancak şut bile çekmediler.

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SONRAKİ MAÇ YİNE DE OYNANDI

Tribünlerde yer alan az sayıda seyirci de alkışlarla takımlara destek verdiler. Ay yıldızlılarda Emre Tunca 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ile yıldızlaşırken, Özgür Cengiz 16 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 5 top çalma ve Mehmet Efe Demirel 15 sayı, 6 ribaund ile galibiyeti getiren diğer isimler oldular. Bu protestoya karşın bir sonraki İsveç-Fransa karşılaşması planlandığı gibi oynandı. 16 takımın katıldığı turnuvada Milli Takımımızın grubunda Almanya ve Hırvatistan da yer alıyor.