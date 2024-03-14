Bournemouth - Luton Town maçında inanılmaz geri dönüş! Enes Ünal oyuna girince...

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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 9. dakikada Chong, 31. dakkada Ogbene ve 45+1'de Ross Barkley'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Bournemouth'da milli futbolcu Enes Ünal, 46. dakiakda oyuna dahil oldu. 50. dakikada Solanke ile umutlanan Bournemouth, 62. dakikada Zabarnyi ile skoru 3-2'ye getirdi. Semenyo'nun 64 ve 83. dakikalardaki golleri Bournemouth'a müthiş geri dönüşte galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Bournemourh puanını 35'e yükseltti, Luton Town ise 21 puanda kaldı.