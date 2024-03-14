×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Bournemouth - Luton Town maçında inanılmaz geri dönüş! Enes Ünal oyuna girince...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Bournemouth#Luton Town
Bournemouth - Luton Town maçında inanılmaz geri dönüş Enes Ünal oyuna girince...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 00:21

İngiltere Premier Lig'de inanılmaz bir maç oynandı. Enes Ünal'ın forma giydiği Bournemouth, 3-0 geriye düştüğü maçta Luton Town'ı 4-3 mağlup etti.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 9. dakikada Chong, 31. dakkada Ogbene ve 45+1'de Ross Barkley'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Bournemouth'da milli futbolcu Enes Ünal, 46. dakiakda oyuna dahil oldu. 50. dakikada Solanke ile umutlanan Bournemouth, 62. dakikada Zabarnyi ile skoru 3-2'ye getirdi. Semenyo'nun 64 ve 83. dakikalardaki golleri Bournemouth'a müthiş geri dönüşte galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Bournemourh puanını 35'e yükseltti, Luton Town ise 21 puanda kaldı.

Bournemouth - Luton Town maçında inanılmaz geri dönüş Enes Ünal oyuna girince...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Bournemouth#Luton Town

BAKMADAN GEÇME!