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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Bourges Basket 87-80 Galatasaray

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Bourges Basket 87-80 Galatasaray
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımına 87-80 mağlup oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde tamamlayan Fransız ekibi, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.

Galatasaray, başa baş götürdüğü üçüncü periyodu 64-61 önde geçse de, son bölümde oyuna ağırlığı koyan Bourges Basket karşılaşmayı 87-80 kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı beşinci maçta üçüncü yenilgisini aldı

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