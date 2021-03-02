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GeriFutbol Boupendza'nın sağ elinde çatlak oluştu, Sivas deplasmanına gitmiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Boupendza'nın sağ elinde çatlak oluştu, Sivas deplasmanına gitmiyor

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Boupendza'nın sağ elinde çatlak oluştu, Sivas deplasmanına gitmiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Aaron Boupendzadan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

 

Boupendzanın sağ elinde çatlak oluştu, Sivas deplasmanına gitmiyor

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