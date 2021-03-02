Boupendza'nın sağ elinde çatlak oluştu, Sivas deplasmanına gitmiyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.
Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.
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