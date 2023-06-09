Boupendza yine transfer yapıyor! Yeni takımı belli oldu

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Suudi Arabistan Pro League'de Al-Shabab forması giyen Aaron Boupendza, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Gabonlu golcünün yeni adresi belli oldu.

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI

Aaron Boupendza, 2020'nin yaz transfer döneminde Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olmuştu. Hatayspor'da geçirdiği tek sezonda 36 maçta 22 gole imza atan Gabonlu oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Türkiye'de sergilediği başarılı performans sonrası birçok takımla adı anılan Boupendza, 2021'in yaz transfer döneminde Katar ekibi Al Arabi kadrosuna katılmıştı. 2022'nin yaz transfer döneminde de Al-Arabi'den Al-Shabab'a geçen Boupendza, 2023 yazında yine ülke değiştirerek bir transfer gerçekleştirecek.

ARA TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Aaron Boupendza, Hatayspor'daki başarılı performansı sonrası özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sonrasında kariyerine Katar ve Suudi Arabistan'da devam eden Boupendza için bu sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş, devreye girmişti.

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İsminin geçtiği dönemde sakatlık sorunu da gündeme gelen Boupendza için açıklamalarda bulunan BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Boupendza'nın sakatlığına ilişkin bir bilgi yok. O da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış, başarılı olmuş bir oyuncu. Ama birkaç oyuncu daha var listemizde." ifadelerini kullanmıştı. Sürecin devamında Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı.

YENİ ADRESİ MLS

Aaron Boupendza'nın kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmesi bekleniyor. Fabrizio Romano, MLS ekibi Cincinnati'nin Aaron Boupendza'yı kadroya katmaya hazırlandığını belirtti. Hatta transfer için ödenecek ücret de belli olmuş durumda. Transferin 7 milyon doların üzerinde bir bonservis bedeli ile gerçekleşeceği ifade edildi.