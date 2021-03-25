Boupendza veya yeniden Vedat Muriqi

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe’de golcülerin suskunluğu nedeniyle gelecek sezonun planlamasında forvet hattında değişiklik sinyalleri alınırken İtalyan basınında yer alan ‘Vedat Muric Fenerbahçe’ye dönüyor’ haberleri taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Bununla beraber, F.Bahçeli yetkililerinin Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza’yla ilgilenmediklerini açıklamalarına rağmen bu isim konunda da dedikodular yeniden alevlendi.

Samatta ve Papiss Cisse’den istediği verimi alamayan, büyük umutlarla aldığı Kemal Ademi’de de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon için mutlaka çok etkili bir golcüyü takıma kazandırmak için şimdiden çalışmalara başladığı da edinilen bilgiler arasında.

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