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Spor Arena
Haber Giriş: 02.03.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Boupendza cezalı mı, neden oynamıyor? cezalı mı, neden oynamıyor?

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Boupendza cezalı mı, neden oynamıyor? cezalı mı, neden oynamıyor?

Hatayspor'da gösterdiği performans ile gol krallığı tablosunda en üst sıraya yerleşen Aaron Boupendza cezalı olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Bir önceki maçta tribünden mücadeleyi izleyen Boupendza'nın Sivasspor karşılaşmasında da oynamayacağının belirlenmesiyle birlikte pek çok kişi, Boupendza cezalı mı, sakat mı sorularına ağırlık verdi. İşte, Hatayspor'un Gabonlu yıldızı hakkında detaylı bilgiler

Boupendza için kötü haber geldi. Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

Aaron Boupendzadan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
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