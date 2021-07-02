Boubakary Soumare, Leicester City’de! Bizim Çocuklar'ın takımı Lille'de oynuyordu...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım şansını son maçta kaybeden Leicester City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Red Bull Salzburg’un Zambiyalı forveti Patson Daka’yı kadrosuna kattığını açıklayan İngiliz ekibi, kadrosuna önemli bir ekleme daha yaptı.

Leicester City, geçtiğimiz sezon milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan Boubakary Soumare’yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.