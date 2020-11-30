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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek sezonu kapattı

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BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek sezonu kapattı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "28 Kasım Cumartesi günü oynanan OGM Ormanspor müsabakası sırasında çapraz bağı kopan milli takımımız ve takımımızın kaptanı Işıl Alben ile üst seviye menisküs yaralanması yaşayan oyuncumuz Tilbe Şenyürek, 2020-2021 sezonunun bundan sonraki kısmında forma giyemeyecektir" denildi.

Açıklamada, iki oyuncunun da sağlıklarına kavuşup takıma dönmesinin temenni edildiği de aktarıldı. 

BOTAŞta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek sezonu kapattı

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