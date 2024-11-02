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BOTAŞ 80-74 Nesibe Aydın

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#BOTAŞ#Nesibe Aydın#Basketbol
BOTAŞ 80-74 Nesibe Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 19:32

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın'ı 80-74 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 80-74 yendi.

Bu sonuçla BOTAŞ ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Nesibe Aydın ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Metin Erol, Enes Duran

BOTAŞ: Cuic 9, Büşra Akbaş 5, Dantas 27, Cave 23, Allen 10, Rana Uçar, Işık Su Güven 6, Saliha Mandıracı, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 11, Wallace 19, Nared 13, Serfa 20, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Başak Altunbey

1. Periyot: 20-18

Devre: 36-38

3. Periyot: 57-55

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#BOTAŞ#Nesibe Aydın#Basketbol

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