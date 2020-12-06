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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

BOTAŞ 79-60 Bellona Kayseri Basketbol

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BOTAŞ 79-60 Bellona Kayseri Basketbol
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı

BOTAŞ: Williams 21, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar 4, Sehernaz Çidal 7, Marina Baş 25, Hatice Pelin Gülçelik 3, Erdenay Topçu 5, Aysude Yıldıztekin, Zeynep Budak, Işılay Eğin 2, Zeyno Işıl Seren

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 17, Esra Ural Topuz, Harris 9, Gemelos 11, Brown 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 2, Gülse Uğur 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 38-28

3. Periyot: 59-41

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