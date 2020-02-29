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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:33,Son Güncelleme:/

BOTAŞ: 67-61 Bellona Kayseri Basketbol

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BOTAŞ: 67-61 Bellona Kayseri Basketbol
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 67-61 mağlup etti.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk

BOTAŞ: Eldebrink 17, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 10, Holingsvorth 11, Abdi 3, Senay Zeybek, Moorer 3, Marina Bas 4
Bellona Kayseri Basketbol: Davis 24, Ayşegül Günay Aladağ 4, Kübra İmren Siyahdemir, Ivankovic 6, Burke 16, Manolya Kurtulmuş 9, Gülse Uğur, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. periyot: 19-19

Devre: 38-31

3. periyot: 55-47

Beş faulle çıkan: 39.05 Büşra Akbaş (BOTAŞ)

BOTAŞ: 67-61 Bellona Kayseri Basketbol

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