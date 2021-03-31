BOTAŞ 59-67 Galatasaray (Galatasaray yarı finalde)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-50 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-50 yendi.
Bu sonuçla seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finale yükseldi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan Kümükoğlu
BOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik
Galatasaray: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 6
1. Periyot: 8-18
Devre: 27-30
3. Periyot: 42-42
Beş faulle çıkan: 38.25 Ayşe Cora (BOTAŞ)