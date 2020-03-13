Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.

1896 yılında başlayan Boston Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.





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