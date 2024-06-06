Boston–Dallas NBA final serisi “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ve CANLI YAYINLARLA Misli’de! Tüm detaylar burada...

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BOSTON CELTICS

2021-22 sezonunda NBA finalinde Golden State Warriors’a, 2022-23 sezonunda da Konferans Finali’nde Miami Heat’e kaybeden Boston Celtics, Jayson Tatum ve Jaylen Brown önderliğinde bu sefer 16 yıldır hasretini çektikleri şampiyonluğu elde etmek istiyor. Celtics’in önce asistan koçluğunu, geçen sezon da geçici koçluğu yapan Joe Mazzulla, bu sezona takımın resmi başantrenörü olarak başlamıştı. Mazzulla yönetiminde oldukça iyi bir sezon geçiren Boston Celtics, normal sezonda 82 maçta 64 galibiyet, 18 mağlubiyet alarak Doğu Konferansı’nı lider bitirmiş; aynı zamanda bu sezon en çok maç kazanan takım olmuştu.

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Play-off’ta da normal sezonu aratmayan bir performans sergileyen Yeşil-Beyazlılar, 3 play-off turunda sadece 2 maça kaybederek NBA Finalleri’ne yükselmeyi başardı. İlk turda geçen sezon elendiği Miami Heat’i 4-1’le geçen Celtics, 2. turda da Cleveland Cavaliers’ı yine aynı skorla geçti. Doğu Konferansı finallerinde Indiana Pacers ile eşleşen Boston, rakibini süpürmeyi başardı. Özellikle deplasman maçlarında son periyotlarda oynadıkları üstün basketbolla seriyi 4-0’la bitirmeyi başardılar.

Dallas Mavericks karşısında Celtics’in en önemli kozu sayı ve ribaund istatistiklerinde lider olan Jayson Tatum olacak. Tatum’a destek olacak bir diğer isimse Jaylen Brown. Jrue Holiday, Derrick White ve Al Horford da tecrübeleriyle öne çıkan isimler. Sakatlığı atlatan Kristaps Porzingis de Celtics adına oldukça önemli bir koz olacak.

DALLAS MAVERICKS

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Dallas’taki ilk sezonunda takımına Batı Konferans’ında final oynamayı başaran koç Jason Kidd, geçtiğimiz sezon ise takımıyla hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakmıştı. Sezon ortasında NBA’in süperstarlarından Kyrie Irving’i de kadrolarına katmalarına rağmen Play-In bile oynayamadan normal sezon sonunda tatile çıkmışlardı. Bu sezon ise Luka Doncic ve Kyrie Irving önderliğinde geçen sezonu unutturmak adına işi sıkı tuttular. 82 maçta elde ettikleri 50 galibiyetle normal sezonu 5. sırada bitirdiler.

Play-off ilk turunda LA Clippers ile eşleşen Mavericks; James Harden, Kawhi Leonard ve Paul George gibi yıldızların forma giydiği rakibini 4-2 ile geçti. 2. turda ise Batı Konferansı’nda normal sezonu lider bitiren Oklahoma City Thunder ile eşleştiler ve onları da yine 4-2’yle elemeyi başardılar. Batı Konferansı final serisi Mavericks adına muhtemelen beklediklerinden çok daha çabuk noktalandı. Minnesota Timberwolves’e sadece 1 maç verdiler ve güçlü rakiplerini seride 4-1 mağlup ederek NBA Finalleri’nde Boston Celtics’in rakibi oldular. Dallas Mavericks, 2006 ve 2011’den sonra üçüncü kez NBA Finalleri’ne kalmayı başardı. Rakibi Boston Celtics ise daha önce 22 kez final oynamıştı.

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Dallas Mavericks’in finallerde de en büyük kozu normal sezonun sayı lideri Luka Doncic olacak. Daha önce Cleveland formasıyla şampiyonluk yaşamış Kyrie Irving de yine tecrübesiyle Dallas’ı şampiyonluğa taşımak için mücadele verecek. Tim Hardaway Jr. da bu sezon sayı istatistiklerinde öne çıkan isimlerden biri oldu. P.J. Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II da sayı ve ribaund tarafında takım için etki yapabilecek diğer isimler. Mavericks’te sezonu kapatan Greg Brown kesin olarak yokken; Olivier-Maxence Prosper’ın ise durumu belirsiz. Luka Doncic’in ise ilk maç öncesinde sakatlığı bulunmasına rağmen oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi. Yine de durumu maç saatinde netleşecek.

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Normal sezonda Boston önde!

İki ekip arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Boston Celtics kazanmayı başarmıştı. Celtics final serisinde de otoriteler tarafından favori gösteriliyor. Ancak buraya çok güçlü ekipleri saf dışı bırakarak gelen Mavericks’in de Doncic önderliğinde seriden zaferle çıkması çok da sürpriz olmayacaktır. Basketbol severleri oldukça keyifli bir final mücadelesi bekliyor.

NBA Final serisinde ilk maç bu gece!

Final serisinde ilk maç bu gece 03:30’da Boston Celtics’in ev sahipliğinde oynanacak. Seride tüm maçlar Misli’de ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. İşte 7 maçlık serinin programı:

1. Maç

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Bu Gece / 03:30 Boston Celtics – Dallas Mavericks

2. Maç

10 Haziran Pazartesi / 03:00 Boston Celtics – Dallas Mavericks

3. Maç

13 Haziran Perşembe / 03:30 Dallas Mavericks – Boston Celtics

4. Maç

15 Haziran Cumartesi / 03:30 Dallas Mavericks – Boston Celtics

5. Maç (Gerekmesi halinde)

18 Haziran Salı / 03:30 Boston Celtics – Dallas Mavericks

6. Maç (Gerekmesi halinde)

21 Haziran Cuma / 03:30 Dallas Mavericks – Boston Celtics

7. Maç (Gerekmesi halinde)

24 Haziran Pazartesi / 03:00 Boston Celtics – Dallas Mavericks

Eşleşmeyle ilgili öne çıkan istatistikler!

İki takım arasındaki son 4 maçı Boston Celtics kazanırken; Celtics bu maçların 3’ünü çift haneli kazandı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 9’unda 210 sayı baremi aşıldı.

Boston Celtics, bu sezon Play-off maçlarında evinde kazandığı 6 maçın 5’inde ilk yarılarda da galip geldi ve bu maçları çift haneli kazandı.

Boston Celtics evinde son 5 maçta ortalama 122 sayı atarken; Dallas Mavericks deplasmandaki son 5 maçında ortalama 112,8 sayı attı.

NBA Finalleri’ne Özel Oyunlar Misli’de!

Boston Celtics ile Dallas Mavericks arasında oynanacak final serisine özel pek çok oyun Misli’de basketbol severleri bekliyor. İşte birbirinden eğlenceli o oyunlar…

NBA şampiyonu kim olur?

Finallerde MVP kim olur?

Seri kaç kaç biter?

Toplam kaç maç oynanır?

Serinin en skoreri kim olur?

Seride en çok asisti kim yapar?

Seride en çok ribaundu kim alır?

Seride en çok üçlüğü kim atar?

Dev final Şampiyon Oran farkıyla Misli’de!

NBA final serisinde Misli, üyelerine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Misli’ye özel olarak ev sahibi Boston Celtics galibiyetine 1.22 yerine 1.43 oran verilirken; Dallas Mavericks’in kazanmasına ise 2.63 yerine 2.84 oran veriliyor.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak NBA final serisi karşılaşmalarını sen de hemen Misli’ye üye olarak canlı izle!

Şampiyon Oranlar ile normalin üzerinde oranlarla daha fazla kazanma şansını yakala, maçların heyecanını daha fazla yaşa!

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