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Boston Celtics yine kazandı! Dallas Mavericks 3-0 geride

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#NBA#Boston#Dallas
Boston Celtics yine kazandı Dallas Mavericks 3-0 geride
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:34

NBA finalinde Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-99'luk skorla mağlup ederek seride 3-0 öne geçti.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde, serinin üçüncü maçı oynandı.

American Airlines Center'da yapılan müsabakada Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-99'luk skorla yendi ve seriyi 3-0'a taşıdı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle, Jaylen Brown da 30 sayı, 8 ribaund, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Derrick White 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser da 9'ar sayıyla mücadele etti. Ev sahibi Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaund, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaund, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribaundla oynadı.

Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.

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#NBA#Boston#Dallas

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