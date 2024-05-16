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Boston Celtics art arda 3. kez konferans finalinde!

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#NBA#Boston Celtics#Sporanasayfa
Boston Celtics art arda 3. kez konferans finalinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:34

NBA Doğu Konferansı yarı final 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

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NBA play-off yarı final heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 113-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı. Üst üste 3. kez konferans finaline çıkan Boston'da Jayson Tatum 25 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle öne çıkarken, Al Horford 22 sayı, 11 ribaund ve Derrick White da 18 sayı, 6 asistle mücadele etti. Cleveland'da ise Evan Mobley'in 33 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.

Luka Doncic triple double yaptı, Dallas 3-2 öne geçti

Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 104-92'lik skorla yendi ve seride 3-2 öne geçti. Dallas'ta Luka Doncic 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Derrick Jones da 19 sayı ile oynadı. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren de 13 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı.

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#NBA#Boston Celtics#Sporanasayfa

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