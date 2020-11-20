Bosna Hersek'te skandal! Eski Galatasaraylıya saldırı...
UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek'in İtalya ile oynadığı maç öncesinde Bosna Hersek Teknik Direktörü Dusan Bajevic ile eski Galatasaraylı Zvjezdan Misimovic arasında kavga çıktı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Bosna-Hersek - İtalya maçı öncesi yaşanan kavga olay oldu. İtalya'ya 2-0 yenilen Bosna Hersek'te maç öncesi teknik direktör Dusan Bajevic'in Galatasaray'ın eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic'e saldırdığı iddia edildi.
Dusan Bajevic'in Bosna'da Futbol Federasyonu Teknik Danışmanı görevini yapan Misimovic'in üzerine yürüdüğü ve boynundan tutup dışarıya çıkarttığı belirtildi.
Araya giren Bosnalı yetkililer kavganın büyümesini önledi. Misimovic, geçtiğimiz günlerde Dusan Bajevic'i eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.
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