×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bosna Hersek'te Edin Dzeko attı, Almanya'da Deniz Undav şov yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Bosna Hersek#Uluslar Ligi
Bosna Hersekte Edin Dzeko attı, Almanyada Deniz Undav şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 23:52

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Edin Dzeko'nun gol attığı maçta Bosna Hersek'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Almanya, Bilino Polje'deki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller 30 ve 36. dakikalarda Deniz Undav'dan geldi. Bosna Hersek'in tek golünü ise 70. dakikada Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko attı.

Bu sonucun ardından Almanya grupta 7 puana yükseldi. Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Almanya, bir sonraki maçta sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Bosna Hersek ise sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bosna Hersekte Edin Dzeko attı, Almanyada Deniz Undav şov yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Bosna Hersek#Uluslar Ligi

BAKMADAN GEÇME!