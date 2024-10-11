Bosna Hersek'te Edin Dzeko attı, Almanya'da Deniz Undav şov yaptı

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Almanya, Bilino Polje'deki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller 30 ve 36. dakikalarda Deniz Undav'dan geldi. Bosna Hersek'in tek golünü ise 70. dakikada Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko attı.

Bu sonucun ardından Almanya grupta 7 puana yükseldi. Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Almanya, bir sonraki maçta sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Bosna Hersek ise sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.