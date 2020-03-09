Bosna Hersek takımlarından Tuzla City, Elvir Balic ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Balic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Balic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı.

Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano'da oynamıştı.

Teknik direktör Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!