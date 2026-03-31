Bosna Hersek-İtalya maçı öncesi şok olay: 'Antrenmanda casus yakaladık!'

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Bosna Hersek ile İtalya bu akşam Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele öncesi Bosna Hersek Milli Takımı dün gece son taktik idmanını yaparken ilginç bir olay yaşandı.

'İTALYAN CASUS YAKALANDI'

Bosna Hersek, Avrupa Birliği askeri kamuflajıyla antrenmanı gizlice kaydeden bir 'İtalyan casusun' yakalandığını açıkladı.

Bosna teknik ekibi, üzerinde İtalya federasyonunun arması bulunan askeri bir ceket giyen ve göğsüne sabitlenmiş telefonla yasaklı bölgeden taktik antrenmanı kaydeden casusu fark etti.

KİMİN GÖNDERDİĞİ BİLİNMİYOR

Adam hemen antrenman tesislerinin dışına çıkarıldı. Bosna Hersek hâlâ ne kadar görüntü çekildiğini ya da bu kişinin doğrudan İtalya Futbol Federasyonu tarafından mı gönderildiğini bilmiyor.