×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bosna Hersek-İtalya maçı öncesi şok olay: 'Antrenmanda casus yakaladık!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 14:39

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde sahasında İtalya ile karşılaşacak olan Bosna Hersek, son taktik antrenmanda ilginç bir olay yaşadı.

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Bosna Hersek ile İtalya bu akşam Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele öncesi Bosna Hersek Milli Takımı dün gece son taktik idmanını yaparken ilginç bir olay yaşandı.

'İTALYAN CASUS YAKALANDI'

Bosna Hersek, Avrupa Birliği askeri kamuflajıyla antrenmanı gizlice kaydeden bir 'İtalyan casusun' yakalandığını açıkladı.

Bosna teknik ekibi, üzerinde İtalya federasyonunun arması bulunan askeri bir ceket giyen ve göğsüne sabitlenmiş telefonla yasaklı bölgeden taktik antrenmanı kaydeden casusu fark etti.

Haberin Devamı

KİMİN GÖNDERDİĞİ BİLİNMİYOR

Adam hemen antrenman tesislerinin dışına çıkarıldı. Bosna Hersek hâlâ ne kadar görüntü çekildiğini ya da bu kişinin doğrudan İtalya Futbol Federasyonu tarafından mı gönderildiğini bilmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!