Ahmet Ağaoğlu: Boşanmalar artar

‘Biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Buna kargalar bile güler. Liglere ara verilirse, seyircisiz oynanırsa 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız ülkede.”

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşurken, basın mensuplarının karşısına maske ile çıktı. Ağaoğlu, coronavirüs hakkında “Bana sorarsanız, biz şu anda

lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Buna kargalar bile güler. Liglere bu kadar fazla ara verilirse, seyircisiz oynanırsa 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız. İnsanların stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu Türkiye’de futbol” ifadelerini kullandı.

"Bariz verilmeyen penaltımız var"

AĞAOĞLU şöyle devam etti: “İlk yarı bariz bir penaltı pozisyonu var. Gaziantep’te sayılmayan gol, burada verilmeyen, VAR’a bile gidilmeyen bir penaltı. Bunları konuşmaya hala devam ediyorsak demek ki hala bir şeyler sıkıntılı. En önemli faktör maçı seyircisiz oynamamız. Seyircisiz oyun

dan ciddi şekilde en fazla etkilenen bizim sahamızdaki tek ciddi maçımızdı. Seyirci desteğiyle hafta içerisinde 41 bin taraftar istemiştik. Başakşehir açısından baktığımız zaman onlar açısından herhangi bir sıkıntı yok. Motivasyon anlamında biz biraz sıkıntı yaşadık.”

"Ertelemeyi isteyene bakmak gerek"

“BURADA samimi ve dürüst olmak lazım. Ertelenmeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığında bu kadar hassas değildik de şuradaki 14 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen karar da bir devlet kararı. Bakanlar kurulunda ve onun arkasında çok ciddi ve sıkı çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman bireyler olarak bize o karar uymak, o karara saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip şöyle olsaydı, böyle olurdu.”