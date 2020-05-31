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Haber Giriş: 31.05.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin | Canlı izle

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Borussia Mönchengladbach - Union Berlin | Canlı izle
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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor! 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşı karşıya geliyor.

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  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Frank Willenborg yönetecek. 16:30'da başlayan karşılaşma S Sport 2'den ve Misli.com'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

MONCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Hermann, Stindl, Hofmann, Neuhaus, Thuram, Plea

UNION BERLIN: Gikiewicz, Subotic, Friedrich, Lenz, Trimmel, schlotterbeck, Bülter, Prömel, Gentner, Andersson, Ingvartsen

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin | Canlı izle

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin | Canlı izle

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

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