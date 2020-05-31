Borussia Mönchengladbach - Union Berlin | Canlı izle
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor! 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşı karşıya geliyor.
Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Frank Willenborg yönetecek. 16:30'da başlayan karşılaşma S Sport 2'den ve Misli.com'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
MONCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Hermann, Stindl, Hofmann, Neuhaus, Thuram, Plea
UNION BERLIN: Gikiewicz, Subotic, Friedrich, Lenz, Trimmel, schlotterbeck, Bülter, Prömel, Gentner, Andersson, Ingvartsen
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