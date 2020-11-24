Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Bu iki takım B Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşıyor. Real Madrid ve Inter ise son iki basamakta.

Almanya'da oynanacak karşılaşma yarın 20:55'te başlayacak.