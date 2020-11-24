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GeriFutbol Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçı Cüneyt Çakır'ın
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Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçı Cüneyt Çakır'ın

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Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçı Cüneyt Çakır'ın
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Bu iki takım B Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşıyor. Real Madrid ve Inter ise son iki basamakta.

Almanya'da oynanacak karşılaşma yarın 20:55'te başlayacak.

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