Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Gladbach, tek galibiyetini Kasım 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde almıştı. Gladbach ile deplasmanda oynadığı iki Avrupa kupası maçını da kazanamayan Real Madrid, rakibine Kasım 1985'teki mağlubiyetinden bu yana ilk kez konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı iç saha maçının sadece birini kazanabilen Gladbach, son karşılaşmada Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son beş dış saha maçının dördünü ve son iki karşılaşmayı kazanan Real Madrid, Eylül 2015'ten bu yana üst üste üç ziyaretinden galibiyetle dönemiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Gladbach, bu karşılaşmaların altısında en az ikişer gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç karşılaşmayı kaybeden Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde dört maçlık bir seri yaşamadı.

Gladbach formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son üç iç saha maçının ikisinde fileleri havalandıran Marcus Thuram, takımı adına evinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak.

Real Madrid'in bu sezon oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de çıkmayan Karim Benzema, ilk 11'de yer aldığı son 21 karşılaşmada 19 gole doğrudan katkı sağladı.

Borussia Mönchengladbach Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Borussia Mönchengladbach Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.