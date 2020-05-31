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Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin
Bundesliga'da 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i 4-1 mağlup etti. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Florian Neuhaus, 41 ve 59. dakikada Thuram ve 81. dakikada Alassane Plea'dan geldi. Union Berlin'in tek golünü ise 50. dakikada Sebastian Andersson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach puanını 56'ya yükseltti. Union Berlin ise 31 puanda kaldı.
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