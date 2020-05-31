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Haber Giriş: 31.05.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin

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Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin
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Bundesliga'da 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i 4-1 mağlup etti. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Florian Neuhaus, 41 ve 59. dakikada Thuram ve 81. dakikada Alassane Plea'dan geldi. Union Berlin'in tek golünü ise 50. dakikada Sebastian Andersson kaydetti.

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  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
  • Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach puanını 56'ya yükseltti. Union Berlin ise 31 puanda kaldı.

Detaylar birazdan...

Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin

Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin

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