MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBorussia Dortmund'un stadı koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülüyor
GeriFutbol Borussia Dortmund'un stadı koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Borussia Dortmund'un stadı koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borussia Dortmund'un stadı koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülüyor
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle