Borussia Dortmund’un Harvard mezunu Türk lideri Nuri Şahin! Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve özel oda detayı...

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Nuri Şahin, çok değil, 1 Ocak 2024’te Edin Terzic’in yardımcısı olmak için Antalyaspor’dan ayrılıp Borussia Dortmund’a gidince çoğu kişi hayretler içinde kalmıştı. Zira ‘1. adam’lıkta kalmak yerine ‘2. adam’ olmayı tercih etmişti. Ama bu, onun için en büyük hayaline kavuşmanın ilk adımıydı. Terzic sürpriz bir şekilde Dortmund’dan ayrılınca, yerine geçen isim ise Şahin oldu. 2021’de Antalyaspor’da futbolcu iken kramponlarını asarak takımın başına geçen Şahin, sadece 3 yılda en büyük hayali Borussia Dortmund Teknik Direktörlüğü’ne ulaştı.

ADANMIŞLIK, PLANLAMA VE EMEK

Kırşehirli bir işçi ailesinin çocuğu olarak 5 Eylül 1988’de Almanya’da dünyaya gelen Nuri Şahin, futbola da burada başladı. Çok küçük yaşlarda Borussia Dortmund’un mabedi Signal İduna Park’ta top toplayıcılık yapan hatta o dönem ‘Fenomen Ronaldo’dan formasını isteyen o çocuk, 274 kez giydiği sarı siyahlı formanın ve dünyanın sayılı tribünlerinden ‘Sarı Duvar’ın artık yeni lideri. Tüm bu hikayenin ardında ise büyük bir adanmışlık, planlama, emek ve alanının en iyileriyle çalışma yatıyor.

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TUCHEL ETKİLEDİ, KLOPP GELİŞTİRDİ

Nuri Şahin, Thomas Tuchel’in teknik direktörlüğü döneminde Dortmund forması giyerken ciddi bir sakatlık geçirdi. Sahalardan uzak kaldığı o günlerde Tuchel, takım toplantılarına mutlaka katılmasını istedi. O toplantılarda Tuchel’in adanmışlığından çok etkilenen Şahin o zaman teknik direktör olmaya karar verdi. Ama ona bu konuda asıl ilham veren kişi Jürgen Klopp oldu. Klopp, Şahin’in en çok fikir alışverişi yaptığı insanların başında geliyor. Onun oyuncularla iletişimi, futbola bakışı, elde ettiği başarılarla yetinmemesi ve hırsı Şahin’in en çok örnek aldığı noktalar.

TAKTİKLERİNİ ÖZEL ODASINDA HAZIRLIYOR

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Futbolculuk ve antrenörlük kariyeriyerinde çok sayıda teknik adamla çalışan Nuri Şahin, 2018’de verdiği bir röportajda Klopp’un farkını şu sözlerle dile getirdi: “Mourinho ne yapar ne eder bir yolunu bulur ve kazanır. Rodgers futboldan iyi anlar. Tuchel taktik zekâsı yüksek bir hoca. Bosz, soğuk görünmesine rağmen sıcak bir insan. Klopp ise iyilerin en iyisi.” Yaşadığı tecrübeler ona futbol oynarken de teknik adam gözüyle bakmayı öğretti. Evinde futbolun taktiksel yönünü çalışmak için özel bir oda oluşturdu. Okumalarını, analizlerini ve planlarını hep burada hazırladı.

ANTALYA’DAKi iLK SEZONUNDA REKORLAR KIRDI

Antalyaspor'un başındaki ilk sezonunda puan ve galibiyet rekorları ile 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Nuri Şahin’in mottosu hep ‘doğru plana sadık kal’ oldu. Bu yola çıkmadan önce liderlik konusunda Dr. Alan Watkins’ten özel dersler aldı. 2018’de Harvard Üniversitesi’nde Spor ve Medya İşletmeciliği üzerine eğitim gördü.

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COELHO OKUYOR VE ETiYOPYA’DA SU KUYUSU AÇIYOR

Bilime inanan Nuri Şahin, 2022’de taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark’ı Antalyapor’a getirip, 4 gün takımla idmanlara çıkardı. Bu dönemde uyku koçu Nick Littlehales’dan da yardım aldı. Paulo Coelho okuyan, 5 dil (Türkçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Flemenkçe) bilen Şahin, Etiyopya’da bizzat açtırdığı su kuyuları ile de farklı bir portre çiziyor...