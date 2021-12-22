Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'da flaş teklif! Tarihin en pahalısı olacak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Korona skandalı patladı... İşte ABDyi sarsan raporKorona skandalı patladı... İşte ABD'yi sarsan rapor#Koronavirüs
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca geçmiyor...Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca geçmiyor...#Koronavirüs
Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktınBeşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın#2021 Yılının Skandalları
Tıp dünyasını şaşırtan hamilelik Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur 6 SORU 6 YANITTıp dünyasını şaşırtan hamilelik! Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur? 6 SORU 6 YANIT#Dış Gebelik
Usta sanatçı Sezai Aydına veda... Babam ceketini satarak okuttu beniUsta sanatçı Sezai Aydın'a veda... 'Babam ceketini satarak okuttu beni'#Sezai Aydın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'da flaş teklif! Tarihin en pahalısı olacak...

#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Transfer
Borussia Dortmunddan Erling Haalandda flaş teklif Tarihin en pahalısı olacak...

Erling Haaland’ı gelecek yaz kaybetmek istemeyen Borussia Dortmund, 21 yaşındaki yıldızı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapmak için flaş bir girişimde bulundu.

Haberin Devamı

Sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland için Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki golcünün sözleşmesinde '2022 yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesi bulunmasına karşın Dortmund'dan Haaland'a yeni bir teklif yapılacak.

Gözden Kaçmasın

Burak Yılmaza büyük onurBurak Yılmaz'a büyük onurHaberi görüntüle

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Haaland'a maaşının 2 katını teklif edecek. Takımda sadece kaptan Marco Reus'un 12 milyon ile çift haneli maaş aldığı ancak Haaland'ı takımda tutmak için Dortmund'un tüm şartları zorladığı belirtildi.

Haaland ile sözleşme imzalamak için takımın forma sponsorunu da devreye sokan Alman ekibi, Ocak 2022'de başka bir markayla olan sözleşmesi bitecek Norveçli golcüyle sponsor olmasını sağlayıp takımda kalması için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Bu sezon Dortmund formasını 16 maçta giyen 21 yaşındaki Erling Haaland, 19 gol atıp 5 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem