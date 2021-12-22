Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'da flaş teklif! Tarihin en pahalısı olacak...

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Sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland için Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki golcünün sözleşmesinde '2022 yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesi bulunmasına karşın Dortmund'dan Haaland'a yeni bir teklif yapılacak.

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Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Haaland'a maaşının 2 katını teklif edecek. Takımda sadece kaptan Marco Reus'un 12 milyon ile çift haneli maaş aldığı ancak Haaland'ı takımda tutmak için Dortmund'un tüm şartları zorladığı belirtildi.

Haaland ile sözleşme imzalamak için takımın forma sponsorunu da devreye sokan Alman ekibi, Ocak 2022'de başka bir markayla olan sözleşmesi bitecek Norveçli golcüyle sponsor olmasını sağlayıp takımda kalması için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Bu sezon Dortmund formasını 16 maçta giyen 21 yaşındaki Erling Haaland, 19 gol atıp 5 de asist yaptı.