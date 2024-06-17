Borussia Dortmund'da Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

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Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

Sky Sport'in haberine göre; Türk Teknik Direktör Nuri Şahin'in transfer listesindeki 3 isim belli oldu.

Nuri Şahin'in transfer listesinde yer alan 3 ismin ise Yankuba Minteh, Jerdy Schouten ve Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

Nuri Şahin'in listesinde yer alan isimlerden Yankuba Minteh geçtiğimiz sezon kiralık olarak Feyenoord'da forma giymiş ve sezonun sona ermesinin ardından Newcastle United'a geri dönmüştü.

Jerdy Schouten ise PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve geçen sezon 41 maçta forma giyip 4 kez fileleri havalandırdı.

Ferdi Kadıoğlu ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta sahaya çıktı ve 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.