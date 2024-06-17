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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Nuri Şahin
Borussia Dortmundda Nuri Şahin, Fenerbahçenin yıldızını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 22:46

Alman devi Borussia Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin milli yıldızını transfer etmek istiyor.

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Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

Sky Sport'in haberine göre; Türk Teknik Direktör Nuri Şahin'in transfer listesindeki 3 isim belli oldu.

Nuri Şahin'in transfer listesinde yer alan 3 ismin ise Yankuba Minteh, Jerdy Schouten ve Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

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Nuri Şahin'in listesinde yer alan isimlerden Yankuba Minteh geçtiğimiz sezon kiralık olarak Feyenoord'da forma giymiş ve sezonun sona ermesinin ardından Newcastle United'a geri dönmüştü.

Jerdy Schouten ise  PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve geçen sezon 41 maçta forma giyip 4 kez fileleri havalandırdı.

Ferdi Kadıoğlu ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta sahaya çıktı ve 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Nuri Şahin

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