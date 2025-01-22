Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi resmen sona erdi

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Borussia Dortmund'da dün akşam alınan 2-1'lik Bologna mağlubiyetinin ardından fatura teknik direktör Nuri Şahin'e kesildi.

Oynadığı son 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund, 36 yaşındaki genç teknik adamın görevine son verildiğini resmen duyurdu.

SKY'ın verdiği detaya göre; Sarı-siyahlı takımın yetkilileri aldıkları bu kararı Nuri Şahin'e ve takıma dün geceki maçın hemen ardından, Bologna'da konakladıkları otelde iletti.

LARS RICKEN: "İNANCIMIZI KAYBETTİK!"

Kararla ilgili kulüp resmi sitesine açıklamada bulunan Sportif Direktör Lars Ricken şu ifadeleri kullandı:

"Nuri Şahin'e ve çalışmalarına çok değer veriyoruz. Kendisiyle uzun vadeli bir işbirliği umuyor, sportif anlamda bir dönüşüm gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyorduk. Üst üste dört yenilgi almamız, son dokuz maçta yalnızca bir galibiyet almamız, ve şu anda Bundesliga puan tablosunda 10. sırada yer almamızın ardından sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. Bu kararı almak beni kişisel olarak üzüyor ancak dün akşamdan sonra bu kaçınılmazdı."

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NURİ ŞAHİN: "BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIK"

Ayrılık kararının ardından ilk açıklamayı kulüp resmi sitesine değerlendiren Nuri Şahin, "Maalesef bu sezon Borussia Dortmund'un sportif beklentilerini karşılayamadık. Bu özel kulübe başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

NURİ ŞAHİN'İN BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund'un başında 27 maça çıkan Nuri Şahin, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayarak 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-siyahlı takım Bundesliga'da 18 maç sonunda topladığı 25 puanla 10. sırada, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç sonunda topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor.