×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi resmen sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Borussia Dortmund#Nuri Şahin#Bundesliga
Borussia Dortmundda Nuri Şahin dönemi resmen sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:46

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Haberin Devamı

Borussia Dortmund'da dün akşam alınan 2-1'lik Bologna mağlubiyetinin ardından fatura teknik direktör Nuri Şahin'e kesildi.

Oynadığı son 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund, 36 yaşındaki genç teknik adamın görevine son verildiğini resmen duyurdu.

SKY'ın verdiği detaya göre; Sarı-siyahlı takımın yetkilileri aldıkları bu kararı Nuri Şahin'e ve takıma dün geceki maçın hemen ardından, Bologna'da konakladıkları otelde iletti.

LARS RICKEN: "İNANCIMIZI KAYBETTİK!"

Kararla ilgili kulüp resmi sitesine açıklamada bulunan Sportif Direktör Lars Ricken şu ifadeleri kullandı:

"Nuri Şahin'e ve çalışmalarına çok değer veriyoruz. Kendisiyle uzun vadeli bir işbirliği umuyor, sportif anlamda bir dönüşüm gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyorduk. Üst üste dört yenilgi almamız, son dokuz maçta yalnızca bir galibiyet almamız, ve şu anda Bundesliga puan tablosunda 10. sırada yer almamızın ardından sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. Bu kararı almak beni kişisel olarak üzüyor ancak dün akşamdan sonra bu kaçınılmazdı."

Haberin Devamı

NURİ ŞAHİN: "BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIK"

Ayrılık kararının ardından ilk açıklamayı kulüp resmi sitesine değerlendiren Nuri Şahin, "Maalesef bu sezon Borussia Dortmund'un sportif beklentilerini karşılayamadık. Bu özel kulübe başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Borussia Dortmundda Nuri Şahin dönemi resmen sona erdi

NURİ ŞAHİN'İN BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund'un başında 27 maça çıkan Nuri Şahin, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayarak 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-siyahlı takım Bundesliga'da 18 maç sonunda topladığı 25 puanla 10. sırada, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç sonunda topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borussia Dortmund#Nuri Şahin#Bundesliga

BAKMADAN GEÇME!