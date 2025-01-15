×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Almanya'da Nuri Şahin depremi! Son yenilgi bardağı taşırdı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Nuri Şahin#Borussia Dortmund
Almanyada Nuri Şahin depremi Son yenilgi bardağı taşırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 18:38

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel'e 4-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Bundesliga'da küme düşme adayı olarak gösterilen Holstein Kiel'e 4-2 yenilerek hüsrana uğrayan Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin'in görevine son verileceği iddia edildi.

Almanya Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan Dortmund'da Nuri Şahin'in geleceği tartışma konusu oldu.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak geçmesi beklenen isim Erik ten Hag.

Borussia Dortmund, 2014-15 sezonunda Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor.

Gözden Kaçmasın6 gollü maçta Nuri Şahin bozguna uğradı Dortmundda işler yolunda gitmiyor6 gollü maçta Nuri Şahin bozguna uğradı! Dortmund'da işler yolunda gitmiyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Nuri Şahin#Borussia Dortmund

BAKMADAN GEÇME!