Almanya'da Nuri Şahin depremi! Son yenilgi bardağı taşırdı

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Bundesliga'da küme düşme adayı olarak gösterilen Holstein Kiel'e 4-2 yenilerek hüsrana uğrayan Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin'in görevine son verileceği iddia edildi.

Almanya Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan Dortmund'da Nuri Şahin'in geleceği tartışma konusu oldu.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak geçmesi beklenen isim Erik ten Hag.

Borussia Dortmund, 2014-15 sezonunda Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor.