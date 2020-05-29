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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund'da Erling Haaland şoku!

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Borussia Dortmund'da Erling Haaland şoku!
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemeyecek.

Basın toplantısı düzenleyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, dizinden sakatlanan 19 yaşındaki Norveçli futbolcunun pazar günü Paderborn ile oynayacakları lig maçında takımdaki yerini alamayacağını söyledi.

İsviçreli teknik adam, son maçlarda ilk 11'de forma verdiği Suriye asıllı Alman oyuncu Mahmoud Dahoud'un da dizinde henüz belirlenemeyen bir sakatlık yaşadığını ve sezonu kapattığını belirtti.

Konuk ettiği lider Bayern Münih'e 1-0 yenilmesinin ardından rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkan ikinci sıradaki Dortmund'a devre arasında transfer olan

Erling Haaland, çıktığı 11 Bundesliga maçında ağları 10 kez sarsmıştı

 

Borussia Dortmundda Erling Haaland şoku

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