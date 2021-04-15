Borussia Dortmund'da Erling Haaland kayıp! İzleyenler inanamıyor...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Real Madrid ile Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla sona erdi. İspanya'nın Real Madrid takımı sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile Anfield Road Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 0-0 biterken Real Madrid, bir üst tura yükselen takım oldu.

RAKİP BİR BAŞKA İNGİLİZ

Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.

OZAN KABAK NE YAPTI?

Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 60 dakika sahada kaldı. Oyunda kaldığı süre boyunca 50 kez pas yapan milli savunmacı, %84'lük isabet yüzdesi yakaladı. Ozan Kabak, Real Madrid yarı sahasında ise %76.5 gibi yüksek bir isabet yüzdesiyle oyun kurdu.

Girdiği 3 hava topundan 2'sini kazanan genç savunmacı, 5 ikili mücadelen de 3'ünü kazanmayı bildi. Ozan Kabak ayrıca 1 kez tehlikeli Real Madrid atağı uzaklaştırdı. 21 yaşındaki stoperin tek şut denemesi ise kaleyi bulmadı.



Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.

MANCHESTER CITY YARI FİNALDE

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a, Signal Iduna Park'ta konuk oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkan Manchester City'in gollerini, 55. dakikada Riyad Mahrez penaltıdan ve 75. dakikada Philip Foden attı. Ev sahibi Dordmund'un golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Manchester City yarı finalde PSG ile karşılaşacak.

HAALAND'I GÖRENLER TANIYAMIYOR

Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde rekorları alt üst eden Erling Haaland, son dönemde adeta gol orucuna girdi. İsmi transfer söylentileriyle gündemden düşmeyen 20 yaşındaki Norveçli golcü, oynadığı son 7 resmi maçta rakip fileleri havalandıramadı.

HAALAND'IN GOL ATAMADIĞI SON 7 MAÇ

E. Frankfurt

Manchester City

Türkiye

Cebelitarık

Karadağ

Stuttgart

Manchester City

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham attığı golle Şampiyonlar Ligi final elemelerinde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. 17 yaş 289 günlükken gol atmayı başaran futbolcunun önündeki isim bir dönem Barcelona forması giyen Bojan Krkic. Krkic 2008 yılında Barcelona ile Schalke 04 arasında oynanan çeyrek final müsabakasında 17 yaş 217 günlükken gol atma başarısı göstermişti.

FİNAL İSTANBUL'DA

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. 29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.