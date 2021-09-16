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Borussia Dortmund'da Erling Haaland fırtınası durdurulamıyor

#Haaland#Dortmund#Beşiktaş
Borussia Dortmundda Erling Haaland fırtınası durdurulamıyor

Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland gollerine devam ediyor. Erling Haaland, 66. maçında 66. golünü ağlara gönderdi. 

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Beşiktaş'ta karşı takımını 2-0 öne geçiren golü atan Haaland, 17. Şampiyonlar Ligi maçında 21. golünü ağlara gönderdi. 

Haaland, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 66. maçta 66. golünü Kartal’a attı.

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Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıktığı Eylül 2019’dan bu yana en fazla takıma gol atan oyuncu da Erling Haaland. 9 farklı rakibe gol atan ve bu seride sadece Manchester City karşısında gol bulamayan 21 yaşındaki futbolcu Genk, Sevilla ile Club Brugge’e 4’er, Napoli’ye 3, PSG’ye 2, Zenit, Liverpool, Lazio ve Beşiktaş’a 1’er gol atmayı başardı. 

Haaland’ın bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 9 gol, 4 asisti bulunuyor.

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#Haaland#Dortmund#Beşiktaş