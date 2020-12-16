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GeriFutbol Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü
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Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 01:59 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü

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Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada Marco Reus ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İki gün önce Teknik Direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü

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