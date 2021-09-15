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GeriFutbol Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'dan Beşiktaş sözleri: "Burada oynayabilmek zor"
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 22:20 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'dan Beşiktaş sözleri: "Burada oynayabilmek zor"

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'dan Beşiktaş sözleri: "Burada oynayabilmek zor"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vodafone Park'taki atmosferi öven Rose, "Çok yoğun bir maçtı. Atmosfer çok güzeldi. Güzel bir maç oldu. Arkadan kontraataklar çıkışlar oldu. Çok keyifli bir maç oldu bence. Stadyuma gelince gerçekten muhteşem bir stadyum. Beşiktaş'ın ihtişamlı taraftarları var. Böyle bir taraftarı olduğu için Beşiktaş deplasmanı herkes için zor. Burada oynayabilmek zor. Seyircilerinden güç alıyorlar, bunu da gördük." dedi.

Marco Rose sözlerini, "Beşiktaş ilk 15-20 dakikada çok iyiydi. Biz gol atana kadar hakimiyet Beşiktaş'taydı. Biz gol attıktan sonra hakimiyeti ele geçirdik ve domine ettik. Biz favoriysek... Beşiktaş'ı da gördük. Bize karşı çok baskın oynadılar. Bence Beşiktaş'ın konumu iyi bir yerde görünmeli. Özellikle Dortmund'daki maçı dört gözle bekliyoruz. Bizim tribünümüz de çok iyi." ifadeleriyle tamamladı.

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